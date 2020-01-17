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’nde iş fırsatı var

69 ilde 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet veren , 19'uncu yılında yüzde 50'nin üzerinde büyüdü. Yemeksepeti 'su , "2019 başında 610 olan çalışan sayımız 2 bin çıktı. Bu yıl sonunda 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yemeksepeti’nde iş fırsatı var
69 ilde 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet veren Yemeksepeti, 19'uncu yılında yüzde 50'nin üzerinde büyüdü. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, "2019 başında 610 olan çalışan sayımız 2 bin 800 kişiye çıktı. Bu yıl sonunda 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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