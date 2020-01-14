Tamamı yabancı şirket 47 bini geçti Yeni Ekonomi Programı ile güçlü adımlar atan, reform adımlarını sürdüren Türkiye, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de ortaklarının tamamı yabancı uyruklu anonim ve limited şirketler ve işletme sayısının 47 bin 100'e ulaştığını ve bunların toplam sermayesinin de 152 milyar lira olduğunu açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı ile güçlü adımlar atan, reform adımlarını sürdüren Türkiye, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de ortaklarının tamamı yabancı uyruklu anonim ve limited şirketler ve işletme sayısının 47 bin 100'e ulaştığını ve bunların toplam sermayesinin de 152 milyar lira olduğunu açıkladı. TÜM MANŞETLER