Grev uçuşları vurdu

THY, bugün yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, İtalya hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "14 Ocak tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, bazı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" duyurusu yaptı.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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