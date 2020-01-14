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Grev uçuşları vurdu

, bugün yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. THY , " tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, bazı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" duyurusu yaptı.

Grev uçuşları vurdu
THY, bugün yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. , " tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, bazı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" duyurusu yaptı.

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