Enerji verimliliğine Telekom katkısı Türk Telekom, enerji verimliliği kapsamında enerjiden tarıma, sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni nesil akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok alanda projeler yürütüyor.

Türk Telekom, enerji verimliliği kapsamında enerjiden tarıma, sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni nesil akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok alanda projeler yürütüyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2.3 MW'a çıkardıklarını belirttti. TÜM MANŞETLER