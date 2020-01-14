Enerji verimliliğine Telekom katkısı

Türk Telekom, enerji verimliliği kapsamında enerjiden tarıma, sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni nesil akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok alanda projeler yürütüyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2.3 MW'a çıkardıklarını belirttti.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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