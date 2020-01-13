Güzellikte 4. büyük oldu

Brezilya merkezli Natura&Co'nun, Avon'un hisselerini alma işlemi tamamlandı. Birleşme ile dünyanın en büyük 4'üncü güzellik grubu haline gelen Natura&Co, New York Borsası'nda da işlem görmeye başladı. Brezilya merkezli Natura&Co'nun, Avon'un hisselerini alma işlemi tamamlandı. Birleşme ile dünyanın en büyük 4'üncü güzellik grubu haline gelen Natura&Co, New York Borsası'nda da işlem görmeye başladı.
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