Güzellikte 4. büyük oldu Brezilya merkezli Natura&Co'nun, Avon'un hisselerini alma işlemi tamamlandı. Birleşme ile dünyanın en büyük 4'üncü güzellik grubu haline gelen Natura&Co, New York Borsası'nda da işlem görmeye başladı.

Brezilya merkezli Natura&Co'nun, Avon'un hisselerini alma işlemi tamamlandı. Birleşme ile dünyanın en büyük 4'üncü güzellik grubu haline gelen Natura&Co, New York Borsası'nda da işlem görmeye başladı. TÜM MANŞETLER