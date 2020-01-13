5.3 milyarlık yatırım başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda ilk çağrıya makine sektöründe çıktıklarını ve yoğun taleple karşılaştıklarını belirterek, "5.3 milyar liralık yatırım başvurusu oldu. İlk yarıda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 13.01.2020
- Gazete
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