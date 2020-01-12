Kodlama minibüsü

Vodafone'un 41. İstanbul Maratonu'nda "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı. Spor İstanbul'a ait 30 ayrı tesisi ziyaret edecek olan minibüsün ilk durağı, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi oldu. Tesiste spor eğitimi alan 20 çocuk, Yarını Kodlayanlar Minibüsü'nde robotik kodlama öğrendi.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
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