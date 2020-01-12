65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, engelli ve muhtaçlık ödemesi zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, engelli ve muhtaçlık ödemesi zammı arama motorlarında aratılıyor. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 701 liradan az olması gerekiyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor

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