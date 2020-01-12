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  • 13.01.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:12

Desteklerde 2020 farkı! , yaşlılık, , engelli ve ödemesi zammı ne kadar oldu?

, yaşlılık, , engelli ve ödemesi zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik pozitif uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Bunlardan biri 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 1 itibarıyla aylık 671 liraya çıktı. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.458 lira ödeniyor. Engellilere de aylık 536 liradan başlayan ödeme var. İşte merak edilen soruların cevapları... Peki 65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, ne kadar oldu?

Desteklerde 2020 farkı! Kim, ne kadar zam aldı?

65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, engelli ve muhtaçlık ödemesi zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 65 yaş, yaşlılık, 2022 aylığı, engelli ve muhtaçlık ödemesi zammı arama motorlarında aratılıyor. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 701 liradan az olması gerekiyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor

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