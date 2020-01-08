Memura 14 günlük fark

Çalışanların beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayısına ilişkin genelgeyi yayımladı.
Memur aylık katsayısı 0.146061, taban aylık katsayısı 2.28624 oldu.
Kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6 bin 730 lira 15 kuruşa yükseldi.
Memurların eş için '2134' olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere '2273' olarak uygulanacak.
1 Ocak 2020-14 Ocak 2020 arasındaki fark tutarları hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.
AİLE YARDIMI ARTTI
Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da yükseltti. Ayrıca eş yardımına gösterge zammı da geldi. Eş yardımı 332, çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73,03, 6 yaş üstünde 36,52 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 433,91 lira alıyordu. Bu tutar 478,06 liraya yükseldi.
Memur aylık katsayısı 0.146061, taban aylık katsayısı 2.28624 oldu.
Kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6 bin 730 lira 15 kuruşa yükseldi.
Memurların eş için '2134' olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere '2273' olarak uygulanacak.
1 Ocak 2020-14 Ocak 2020 arasındaki fark tutarları hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.
AİLE YARDIMI ARTTI
Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da yükseltti. Ayrıca eş yardımına gösterge zammı da geldi. Eş yardımı 332, çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73,03, 6 yaş üstünde 36,52 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 433,91 lira alıyordu. Bu tutar 478,06 liraya yükseldi.
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