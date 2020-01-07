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e-ticarette güven tedbiri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini, böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını söyledi.

e-ticarette güven tedbiri
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini, böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını söyledi. "Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir" diyen Hisarcıklıoğlu, tüketici damganın üzerine gidip tıkladığında doğrulama sayfasına yönleneceğini belirtti.

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