e-ticarette güven tedbiri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini, böylelikle e-ticaret sektöründe daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını söyledi. "Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir" diyen Hisarcıklıoğlu, tüketici damganın üzerine gidip tıkladığında doğrulama sayfasına yönleneceğini belirtti.
- Ekonomi
- 07.01.2020
- Gazete
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