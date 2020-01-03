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Evlenen yetime 24 maaş! ndan kimler yararlanır?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Peki, bu haktan kimler yararlanıyor? Hem hem maaş alınır mı? Ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...



Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konuda geniş bir bilgi verip soruları da böylece cevaplamış olalım.

Kimler yararlanıyor?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.
Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

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