çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. Bu konuda geniş bir bilgi verip soruları da böylece cevaplamış olalım.Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.