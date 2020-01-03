Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarifeye göre; büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira alınacak. Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 450 avukatlık ücreti istenecek.
- Ekonomi
- 03.01.2020
- Gazete
Avukata danışmak 450 TL
Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarifeye göre; büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira alınacak. Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 450 avukatlık ücreti istenecek.
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