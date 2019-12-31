Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? Sorusu en fazla yanıt arananlar arasına girdi. Bu bağlamda Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye (80 milyon) çekilişi, 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00 - 21.00'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık'ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Vatandaşlar çekilişin ardından ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabilecekler. İşte Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili merak edilenler…

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ