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Dijital mağaza için iş birliği

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışan Vodafone Business, spor perakende zinciri Decathlon'un Türkiye'de açtığı en büyük ve tamamen dijital mağazasının teknolojik altyapısını kurdu.

Dijital mağaza için iş birliği
İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışan Vodafone Business, spor perakende zinciri Decathlon'un Türkiye'de açtığı en büyük ve tamamen dijital mağazasının teknolojik altyapısını kurdu. Mağazada müşteriler tek butonla satış temsilcisine ulaşabiliyor, ücretsiz internet bağlantısıyla dijital ekrandan kampanya ve ürünleri inceleyebiliyor.

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