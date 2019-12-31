Dijital mağaza için iş birliği İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışan Vodafone Business, spor perakende zinciri Decathlon'un Türkiye'de açtığı en büyük ve tamamen dijital mağazasının teknolojik altyapısını kurdu.

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışan Vodafone Business, spor perakende zinciri Decathlon'un Türkiye'de açtığı en büyük ve tamamen dijital mağazasının teknolojik altyapısını kurdu. Mağazada müşteriler tek butonla satış temsilcisine ulaşabiliyor, ücretsiz internet bağlantısıyla dijital ekrandan kampanya ve ürünleri inceleyebiliyor. TÜM MANŞETLER