Tasfiyelik araçlara ilgi arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı."
- Ekonomi
- 30.12.2019
- Gazete
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