Sanal alışveriş yakmasın TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara internetten alışveriş uyarısı yaptı. Özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Kopya sitelere karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara internetten alışveriş uyarısı yaptı. Özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Kopya sitelere karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli" dedi. TÜM MANŞETLER