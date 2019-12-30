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Sanal alışveriş yakmasın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara internetten alışveriş uyarısı yaptı. Özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Kopya sitelere karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli" dedi.

Sanal alışveriş yakmasın
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara internetten alışveriş uyarısı yaptı. Özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Kopya sitelere karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli" dedi.

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