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Şoförlere emeklilik fırsatı

Ülkemizde taksi ve dolmuş şoförlerine eksik primlerini tamamlayarak emekli olma imkanı sunuluyor. Şoför ay içinde çalışıyorsa normal sı yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. , dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara da kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. İşte merak edilen detaylar...



Ülkemizde taksi ve dolmuş şoförlerine eksik primlerini tamamlayarak emekli olma imkanı sunuluyor. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara da kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı.

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