Asgari ücret görüşmeleri ne oldu? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Türk-İş'in 2 bin 578 liranın altını kabul etmediği, TİSK'in rakam belirlenirken dengelerin gözetilmesini istediği asgari ücret denklemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar? Asgari ücrette son durum nedir? İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısın yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.