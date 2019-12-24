Bankalardan ev kredisi kullananlardan alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin iadesinin yolu açıldı. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da hakem heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi'nin yine tüketici lehine onadığını bildirdi. Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "Bankalar normal koşullarda 300 lira ekspertiz ücreti öderlerken, tüketicilerden 600, 700 lira gibi ücretler talep edebiliyor. Ayrıca bankalar tüketicilerden aldıkları ekspertiz ücretlerinin faturasını da kendi adlarına kestiriyor."
- Ekonomi
- 24.12.2019
- Gazete
Ekspertiz ücretine iade
Bankalardan ev kredisi kullananlardan alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin iadesinin yolu açıldı. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da hakem heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi'nin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.
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