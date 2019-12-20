Vizesiz Lviv 549 Euro Yurt dışı tatili yaptığınızda önceliklerinizden biri ülkenin kültürünü tanımaksa, Ukrayna sizin için vazgeçilmez destinasyonlardan biri olabilir. Ukrayna'da her zaman gidebileceğiniz konser ve tiyatrolar, dünyanın en ünlü orkestraları ve dev kütüphaneler mevcut. Jolly Tur ile vizesiz olarak gidebileceğiniz Lviv'de 3 gece 549 eurodan başlıyor

Yurt dışı tatili yaptığınızda önceliklerinizden biri ülkenin kültürünü tanımaksa, Ukrayna sizin için vazgeçilmez destinasyonlardan biri olabilir. Ukrayna'da her zaman gidebileceğiniz konser ve tiyatrolar, dünyanın en ünlü orkestraları ve dev kütüphaneler mevcut. Jolly Tur ile vizesiz olarak gidebileceğiniz Lviv'de 3 gece 549 eurodan başlıyor. II. Dünya Savaşı'nda zarar görmemiş ender şehirlerden olan Lviv, turun ilk rotası olacak. Lviv'de; Maria Zankovetska Tiyatrosu, Svobada Meydanı, katedral ve kiliseler sizleri karşılıyor.



ERKEN DAVRANAN UCUZA UÇAR

Araştırmalara göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin, en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapması kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlıyor. Avrupa'da bir ülkeye uygun fiyatlı uçak bileti bulmak için en az 63 gün önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Dünya ülkeleri içinse 51 gün öncesinden uçak bileti almak yüzde 42'ye varan fiyat avantajı getiriyor. Seyahate çıkmak için uçak biletini Salı gününe almaksa diğer günlere göre yüzde 13 ile 23 arasında tasarruf sağlıyor. Bu bir ilan sayfasıdır. 126 ÜLKE 317 ŞEHİR

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı