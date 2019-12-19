Güneş tarlası kurdu

Bursa'da girişimci İbrahim Kahraman tarafından İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde 50 dönümlük araziye kurulan ve 8 bin 800 panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yılda 2 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretim kapasitesine ulaştı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe desteği alan, 2017'de 4 bin 400 güneş paneli ile elektrik üretimine başlayan Kahraman, panel sayısını bu yıl ikiye katladı.
- Ekonomi
- 19.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.