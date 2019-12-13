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  • 13.12.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Gözler oraya çevrildi! 2020 ve AGİ zammı ne kadar olacak? Zam oranı ne zaman duyurulacak?

2020 ve AGİ zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücrete yapılacak zam oranını beklemeye başladı. 2020 yılı için geri sayım devam ederken AGİ ve asgari ücrete zam görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı geçen hafta, ikinci toplantıyı ise salı günü gerçekleştirdi. Peki, ne zaman duyurulacak? İşte son görüşmeye tüm detaylar...

2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

2020 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar asgari ücret zammı hakkında detayları araştırıyor. Salı günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Vatandaşlar bu kapsamda arama motorlarında Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman duyurulacak? İşte konuya dair son detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

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