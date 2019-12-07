Halkbank’tan itiraz var

ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından Halkbank'a açılan davada, ABD mahkemesinin hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili bankadan açıklama geldi. Açıklamada, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır" denildi.
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