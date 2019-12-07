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’tan itiraz var

tarafından 'a açılan davada, ABD mahkemesinin hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili dan açıklama geldi. Açıklamada, " en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır" denildi.

Halkbank’tan itiraz var
ABD tarafından 'a açılan davada, mahkemesinin hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili dan açıklama geldi. Açıklamada, " en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır" denildi.

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