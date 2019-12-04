Engelsiz destek SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Filantropi Semineri'nin bu yılki ana konuşmacısı engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla ödül alan Yetnebersh Nigussie oldu.