SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Filantropi Semineri'nin bu yılki ana konuşmacısı engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla ödül alan Yetnebersh Nigussie oldu.
- Ekonomi
- 04.12.2019
- Gazete
Engelsiz destek
SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
- Düğmeye basıldı! Devletten 62 milyon liralık destek
- Emekli zammı ne kadar olacak? Listeye bak maaşını öğren
- Engelli ataması ayın son haftası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.