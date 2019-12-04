Bugünkü
Takvim

Engelsiz destek

SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Engelsiz destek
SabancI Vakfı'nın 2007'den bu yana düzenlediği Filantropi Semineri, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme' başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Filantropi Semineri'nin bu yılki ana konuşmacısı engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla ödül alan Yetnebersh Nigussie oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEngelsiz destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri