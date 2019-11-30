Öğretmenlere iyi haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğretmenlere de iyi haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bakanlık'a bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde 1'er hafta olmak üzere toplam 4 hafta süreyle mesleki çalışmalar için ücret alması sağlanacak.
- Ekonomi
- 30.11.2019
- Gazete
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