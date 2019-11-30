Bugünkü
Takvim

Öğretmenlere iyi haber

Başkan 'dan öğretmenlere de iyi haber geldi. 'nca, ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.

Öğretmenlere iyi haber
Başkan 'dan öğretmenlere de iyi haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bakanlık'a bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde 1'er hafta olmak üzere toplam 4 hafta süreyle mesleki çalışmalar için ücret alması sağlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÖğretmenlere iyi haber
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri