Halk Ekmek’e gluten isyanı

Ekmeğe süngerimsi yapıyı veren gluten, Çölyak hastalarını rahatsız ediyor. Raporu olan hastalar glutensiz ekmek bulmakta zorlandığını söylüyor. İddiaya göre İstanbul Halk Ekmek'te satılan az sayıdaki glutensiz ekmekler, el altından sipariş yoluyla sağlıklı insanlara satılıyor. İstanbul'da yaşayan Kemal Özkaraağaç, Çölyak hastası olan eşi için glutensiz ekmek bulamadığını söyledi.
- Ekonomi
- 30.11.2019
- Gazete
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