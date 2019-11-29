İndirimli konut için son 1 ay

Gayrimenkul satışlarında uygulanan KDV ve tapu harcı indiriminde son 1 aylık süre başlıyor. Geçen Mart ayında 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldığı açıklanan indirimle, gayrimenkul satışlarında uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 8'e, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı ise binde 15'e çekilmişti.
52 BİN 500 LİRA KÂR
Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira kârı oluyor. Kısaca önümüzdeki 1 ay içinde 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek. KDV ve tapu harcı indirimi işyeri alımlarında da uygulanıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın yılın ilk yarısında yüzde 24'te sabit tuttuğu politika faizini arka arkaya aldığı kararlarla yüzde 16.5'e indirmesi, konut kredi faizlerini de psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekti. Önce Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkarırken, faiz oranını aylık yüzde 0.99'a indirdi. Birkaç aylık zaman dilimi içinde konut kredisi faizini kademeli olarak düşüren özel bankaların bazıları da artık yüzde 1'in altında oranlarla kredi kullandırıyor.
FİYATLAR UYGUN
Üç kamu bankası yüzde 0.99 faizli kredi uygulamasına devam ederken, özel bankalarda faiz yüzde 0.98'e kadar düştü. Faizlerdeki düşüş, bu günlerde konut almak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca uzmanlar, yaklaşık 2 yıldır artan döviz kurunun da etkisiyle yükselen inşaat maliyetlerinin henüz konut fiyatlarına yansımadığını, ancak konut üreticilerinin maliyet baskısına daha fazla direnemeyeceğini ifade ediyor. Bir ay daha devam edecek olan KDV ve tapu harcı indirimiyle birlikte uygun faiz oranları ve fiyatları konut almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak gösteriliyor.
YAVUZ KARAMAN
52 BİN 500 LİRA KÂR
Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira kârı oluyor. Kısaca önümüzdeki 1 ay içinde 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek. KDV ve tapu harcı indirimi işyeri alımlarında da uygulanıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın yılın ilk yarısında yüzde 24'te sabit tuttuğu politika faizini arka arkaya aldığı kararlarla yüzde 16.5'e indirmesi, konut kredi faizlerini de psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekti. Önce Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkarırken, faiz oranını aylık yüzde 0.99'a indirdi. Birkaç aylık zaman dilimi içinde konut kredisi faizini kademeli olarak düşüren özel bankaların bazıları da artık yüzde 1'in altında oranlarla kredi kullandırıyor.
FİYATLAR UYGUN
Üç kamu bankası yüzde 0.99 faizli kredi uygulamasına devam ederken, özel bankalarda faiz yüzde 0.98'e kadar düştü. Faizlerdeki düşüş, bu günlerde konut almak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca uzmanlar, yaklaşık 2 yıldır artan döviz kurunun da etkisiyle yükselen inşaat maliyetlerinin henüz konut fiyatlarına yansımadığını, ancak konut üreticilerinin maliyet baskısına daha fazla direnemeyeceğini ifade ediyor. Bir ay daha devam edecek olan KDV ve tapu harcı indirimiyle birlikte uygun faiz oranları ve fiyatları konut almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak gösteriliyor.
YAVUZ KARAMAN
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