Ölüm kayıtları dijitale taşındı Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı.

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı. Sistem ile cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılırken, vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor. TÜM MANŞETLER