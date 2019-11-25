Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı. Sistem ile cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılırken, vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor.
- Ekonomi
- 25.11.2019
- Gazete
Ölüm kayıtları dijitale taşındı
Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı.
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