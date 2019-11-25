Bugünkü
Takvim

Ölüm kayıtları dijitale taşındı

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı.

Ölüm kayıtları dijitale taşındı
Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için ilk etapta Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya'da 'Ölüm Bildirim Sistemi'ni devreye aldı. Sistem ile cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılırken, vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÖlüm kayıtları dijitale taşındı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri