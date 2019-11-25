KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, KOSGEB desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 25.11.2019
- Gazete
KOSGEB’den faiz indirimi
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kâr payı oranlarının 175 baz puan indirildiğini belirterek, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin, KOSGEB desteğiyle kurulmuş ya da kurulacak işletmelere 50 bin liraya kadar kredi kullanımında destek oluyoruz" dedi.
- Antalya 15 milyonu aştı
- Kredilerde yıl sonu fırsatları: İşte banka banka kredi faiz oranları
- Malezya ve Singapur atağı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.