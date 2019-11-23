Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Rekabet Forumu'nun rekabet otoritelerini buluşturacağını söyledi. APara'da Özlem Doğaner'in sorularını cevaplandıran Küle, şu değerlendirmeleri yaptı: "30'a yakın ülkenin rekabet otoritelerinin başkan ve temsilcileri ile BM rekabet otoritelerinin temsilcileri katılacak. Yurt içinden üniversiteleri ve ilgili kurum ve kuruluşları davet ettik. Ana temamız dijital dönüşüm. Geleneksel hale getirip dünyada sesimizi duyuracağımız bir oluşum olsun istiyoruz. İstanbul Finans Merkezi adına da önemli bir oluşum. Dijital pazar hayatımızın her alanında bizi etkiliyor. Burada tüketicilerin doğru fiyatı bulabilmesi, aradığı ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması ile pazara girişlerinin de serbest olması önemli."
- Ekonomi
- 23.11.2019
- Gazete
Rekabet çıkarması
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 25-26 Kasım'da gerçekleştirilecek İstanbul Rekabet Forumu'nun rekabet otoritelerini buluşturacağını söyledi. APara'da Özlem Doğaner'in sorularını cevaplandıran Küle, şu değerlendirmeleri yaptı: "30'a yakın ülkenin rekabet otoritelerinin başkan ve temsilcileri ile BM rekabet otoritelerinin temsilcileri katılacak." dedi.
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