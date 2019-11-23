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Asgari ücret maratonu

Asgari ücrete zam için düğmeye basıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu.

Asgari ücret maratonu
Asgari ücrete zam için düğmeye basıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Selçuk, başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

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