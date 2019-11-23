Asgari ücret maratonu

Asgari ücrete zam için düğmeye basıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Selçuk, başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.
- Ekonomi
- 23.11.2019
- Gazete
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