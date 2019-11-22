Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.
- Ekonomi
- 22.11.2019
- Gazete
OECD, Türkiye tahminini yükseltti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisi yüzde 2.9'luk 2019 büyüme tahmini korudu. OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı yüzde 0.3'e, 2020 beklentisini ise yüzde 1.6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etti.
- Başkan Erdoğan imzaladı, 20 yıllık rüya gerçek oldu
- DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı!
- Değerli konut vergisi Meclis’ten geçti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.