Asansör kullanmayan aidat ödemez!

Asansör aidatı ödemek istemiyorum. Giriş katında oturuyorum. Bu konuda ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda bu yönde bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre durumun değiştirilmesi için bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak talebinizi iletebilirsiniz.
İMZA TAKLİT EDİLİRSE
Kardeşimin yetkisi olmadığı halde, benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Dava açsam borçlardan kurtulur muyum?
İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda bu yönde bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre durumun değiştirilmesi için bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak talebinizi iletebilirsiniz.
İMZA TAKLİT EDİLİRSE
Kardeşimin yetkisi olmadığı halde, benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Dava açsam borçlardan kurtulur muyum?
İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.