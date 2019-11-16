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  • 16.11.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 12:30

2019 ücreti kaç para? , hangi aylarda?

başvuruları sonuçları bugün e devlet üzerinden açıklandı. Eğitim hayatları boyunca devlet tarafından maddi destek almak isteyenlerin başvurduğu KYK burs başvuru sonuçlarına göre ilk ödeme 2020 yılının Ocak ayında yapılacak.

E-devlet ile öğrenci bursu ilk ödeme ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayacakları KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci şimdi gözlerini devlet tarafından 550 ile 1500 lira arasında değişen burs imkanından yararlanmak için KYK burs başvurusu sonuçlarına çevirdi. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk burs ödemesi hangi ayda ödenecek? Peki KYK burs paraları bu sene ne kadar oldu ve hangi öğrenciye kaç para burs ödemesi yapılacak?

BURS VE KREDİLER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Önceki yıllarda ayın 7'sinde hesaplara yatırılan öğrenci burs ve kredileri, bankamatikler önünde yığılmalara neden olduğu için yeni sistemle birlikte TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre ücretler yatırılmaya başlandı. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

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