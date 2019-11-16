Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuç sorgulaması http://yurtkur.gsb.gov.tr ekranından yapılacak. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Peki KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyuruldu.

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