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  • 16.11.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 12:46

girişi e- devlet şifresiyle! 16 Kasım burs sonuçları açıklandı!

burs sonuçları arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. 16 Kasım açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte girişi e- devlet şifresiyle sorgulayabilirsiniz. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyuruldu. Peki ilk burslar ne zaman yatacak: İlk bursların Aralık ayında ödenmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan burs ve krediye Ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıklamıştı.

KYK burs sonuçları son dakika açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuç sorgulaması http://yurtkur.gsb.gov.tr ekranından yapılacak. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Peki KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyuruldu.

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