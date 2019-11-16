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  • 16.11.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 12:11

ve kredi kazanan öğrenciler ne yapacak?

ve kredi sonuçları açıklandı. Peki burs veya kredi kazanan öğrenciler ne yapacak? Öğrenciler burs almaya ne zaman başlayacak? Burs/kredi miktarı ne kadar? Cevaplar ve daha fazlası haberimizde. Burs ve kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması ve ondan sona onaylanması gerekiyor. Kredi ve , ücretleri Ocak ayının 6’sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler ’na yatırılacak.

KYK burs ve kredi kazanan öğrenciler ne yapacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile KYK, öğrencilere erken ödeme için hazırlanıyor. KYK'nın burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödeme yapabilmesi için öğrencilerin e-Devlet postalı üzerinden, burs/kredi için hazırlanan taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6'sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6'sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası'na yatırılacak.

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