Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ile KYK, öğrencilere erken ödeme için hazırlanıyor. KYK'nın burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödeme yapabilmesi için öğrencilerin e-Devlet postalı üzerinden, burs/kredi için hazırlanan taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6'sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6'sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası'na yatırılacak.

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