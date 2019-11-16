sonuc.kyk.gov.tr: KYK burs sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun her yıl binlerce üniversite öğrencisine tanıdığı burs/kredi imkanı için başvurular alınmıştı. KYK burs/kredi başvurularının alınmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) üzerinden duyurulacak ve sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarası yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek. Burs ve kredi nakil talepleri e-Devlet'ten iletecek.



KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca öğrenci, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor. İnternet üzerinde "KYK burs sonuçları sorgulama ekranı" olarak arama yapan öğrenciler, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını soruyor. KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulacak ve sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarası yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

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