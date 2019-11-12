Emlak Konut’tan Finans Merkezi’ne 3.7 milyar TL Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı. Emlak Konut, KAP'a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında Siyahkalem Mühendislik&Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.14 milyar lira, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar lira, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığını duyurdu.

Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı. Emlak Konut, KAP'a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında Siyahkalem Mühendislik&Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.14 milyar lira, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar lira, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığını duyurdu. TÜM MANŞETLER