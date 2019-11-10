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Türk dizileri ihracatı artırıyor

Yurt dışında gören, ihraç edildikleri ülkelerde Türkiye imajına, ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının artmasında etkili olan Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı.

Türk dizileri ihracatı artırıyor
Yurt dışında gören, ihraç edildikleri ülkelerde Türkiye imajına, ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının artmasında etkili olan Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı. Türk dizilerinin büyük bir kısmının yayınlandığı ve Karayip ülkelerinden Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili'ye mal ihracatında son 3 yılda yüzde 500'ü bulan artışlar yaşandı.

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