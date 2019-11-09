Sıfır atık için el ele

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi; dünyadan ve Türkiye'den birçok katılımcıyı 'Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla' teması ile İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşturdu. Sıfır atık konusunda otorite pek çok isim, zirvede, dünya kentlerinde dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımını ele aldı. OECD Çevre Direktörü Yardımcısı Anthony Cox, "Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi gibi adımlar şimdiden büyük fayda sağlamaya başladı" diye konuştu. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de "İnovasyon çok önemli, plastiğe alternatif hammadde üretilmeli" dedi.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
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