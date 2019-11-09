İçişleri Bakanlığı, bekçi sınavında değişikliğe gitti. Bekçi olmak isteyen şehit veya vazife malulü eş veya çocuklara kolaylık sağlandı. Bekçi alımı ile ilgili detayların Resmi Gazete'de ya da Cumhurbaşkanı'nca belirlenen kurumun internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
Şehit yakınına bekçilik fırsatı
İçişleri Bakanlığı, bekçi sınavında değişikliğe gitti. Bekçi olmak isteyen şehit veya vazife malulü eş veya çocuklara kolaylık sağlandı. Bekçi alımı ile ilgili detayların Resmi Gazete'de ya da Cumhurbaşkanı'nca belirlenen kurumun internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
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