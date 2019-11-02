İstanbul Havalimanı dünyanın lüks devlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Dünyanın en lüks caddelerinde mağazalar açan global devler, İstanbul Havalimanı'nda özel mağazalar açmak için adeta fırsat kolluyor. Son olarak Bvlgari, Saint Laurent, Moncler, Bottega Veneta ve Hugo Boss açtığı mağazalar ile İstanbul Havalimanı'nın 'Dünyanın en havalı havalimanı' unvanını pekiştiriyor. Dış hatlara uçan yolcuları, dünyada lüksün sembolü olmuş markalar karşılıyor. Dünyada lüks marka denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan İtalyan Bvlgari'nin İstanbul Havalimanı'nda açılan yeni butik mağazasını, Unifree Duty Free ve TAV Havalimanları Holding iştiraki olan gümrüksüz mağaza işletmeciliği kuruluşu ATÜ Duty Free işletecek. Bvlgari'nin mücevher, saat ve deri ürünlerinin satışa sunulduğu butik mağaza, 115 metrekare satış alanında faaliyet gösteriyor. Bvlgari butikte, özel konukların davet edileceği bir VIP lounge da bulunuyor.
- Ekonomi
- 02.11.2019
- Gazete
Lüksün merkezi
Ünlü markalar art arda İstanbul Havalimanı’na gelmeye devam ediyor. Son olarak Bvlgari, Saint Laurent, Moncler, Bottega Veneta ve Hugo Boss, açtığı özel mağazalar ile İstanbul Havalimanı’nın ‘lüksün merkezi’ unvanını pekiştiriyor.
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