Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için 'Tatlı Fonlar' projesini hayata geçirdi. Projenin; birikim ve BES'e dair kavramlardaki bilinirliği artırmasının yanı sıra Türkiye'de finansal okuryazarlık sürecine de katkı sağlaması bekleniyor. Vakıf Emeklilik Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, proje ile sektörde pozitif bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.
- Ekonomi
- 19.10.2019
- Gazete
Vakıf Emeklilik’ten ‘Tatlı Fonlar’
Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için 'Tatlı Fonlar' projesini hayata geçirdi. Projenin; birikim ve BES'e dair kavramlardaki bilinirliği artırmasının yanı sıra Türkiye'de finansal okuryazarlık sürecine de katkı sağlaması bekleniyor.
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