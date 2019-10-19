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, Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için '' projesini hayata geçirdi. Projenin; birikim ve BES'e dair kavramlardaki bilinirliği artırmasının yanı sıra 'de finansal okuryazarlık sürecine de katkı sağlaması bekleniyor.

Vakıf emeklilik’ten ‘tatlı fonlar’
Vakıf Emeklilik, Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için 'Tatlı Fonlar' projesini hayata geçirdi. Projenin; birikim ve BES'e dair kavramlardaki bilinirliği artırmasının yanı sıra 'de finansal okuryazarlık sürecine de katkı sağlaması bekleniyor. Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, proje ile sektörde pozitif bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

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