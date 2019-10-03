DeFacto, moda alanında akıllı mağaza konseptini İstanbul Akasya AVM'de hayata geçirdi. DeFacto Akıllı Mağaza'da alışveriş yapmak isteyenleri robot satış danışmanları karşılayacak ve sistemi nasıl kullanacakları konusunda yönlendirecek.



DeFacto CEO'su İhsan Ateş

Kullanıcılar almak istedikleri ürünü kabinlerdeki akıllı aynalar sayesinde kolayca inceleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde o ürünün farklı beden ve renk seçeneklerinin dijital kopyalarına bakıp, istedikleri kıyafeti üzerinde görebilecekler. Akıllı mağazada kasa noktası olmayacak. Müşteriler ödemelerini otomatik check-out veya kiosk'lardan yaparak, ürünleri satın alabilecek. Satın aldıkları ürünleri 1 gün içerisinde kargo ücreti ödemeden ve poşet taşıma zahmetine girmeden tercih ettikleri adresten teslim alabilecekler. 1 saat sonra başka bir DeFacto mağazasından da teslim alma imkanına sahip olacaklar. DeFacto CEO'su İhsan Ateş, açılışını yaptıkları DeFacto Akıllı Mağaza'da tüm alışveriş sürecinin tamamen dijital altyapı ile sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Burası 180 metrekareyle DeFacto'nun en küçük mağazası konumunda ancak en çok ürün çeşidinin olduğu mağazamızdır. Çok yakında hiçbir ürünün olmadığı ve sadece deneyim alanlarının bulunduğu mağaza konseptleri açacağız. Türkiye'de geliştirdiğimiz DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünya genelinde mağazalar açmak istiyoruz."