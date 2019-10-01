Üsküdar’a Nevbahar geldi

Kalyon Grup şirketlerinden Kalyon Gayrimenkul Yatırım, İstanbul Üsküdar'da 1.2 milyar liralık yatırım değeriyle hayata geçirdiği Nevbahar Üsküdar'ı tanıttı. 169 konut, 5 bin metrekare ofis ve 30 bin metrekarelik Nevçarşı'dan oluşan karma projede, büyüklükleri 105 ile 665 metre arasında değişen 1+1'den 5+1'e kadar değişen daire seçenekleri yer alıyor. Kaba inşaatı tamamlanan Nevbahar Üsküdar'da ev teslimlerinin yaklaşık 1 yıl sonra başlaması planlanıyor.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Nevbahar Üsküdar'ın Kalyon Gayrimenkul Yatırım'ın ilk gayrimenkul projesi olduğunu belirterek,"Son yıllarda Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Grup olarak, elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz" dedi. Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörünün iyileşme evresine girdiğini ifade eden Kalyoncu, "Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını düşünüyoruz" dedi. Kalyoncu, şirketin ikinci gayrimenkul projesinin İstanbul Havalimanı'na yakın bir bölgede olacağını açıkladı.
TAKSİTLER 1 YIL SONRA
Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ da projenin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne otomobille 12, Üsküdar Vapur İskelesi ve Marmaray'a 3 dakika mesafede yer aldığını bildirdi. Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise taksitlerin 1 yıl sonra başlayacağını vurguladı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Nevbahar Üsküdar'ın Kalyon Gayrimenkul Yatırım'ın ilk gayrimenkul projesi olduğunu belirterek,"Son yıllarda Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Grup olarak, elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz" dedi. Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörünün iyileşme evresine girdiğini ifade eden Kalyoncu, "Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını düşünüyoruz" dedi. Kalyoncu, şirketin ikinci gayrimenkul projesinin İstanbul Havalimanı'na yakın bir bölgede olacağını açıkladı.
TAKSİTLER 1 YIL SONRA
Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ da projenin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne otomobille 12, Üsküdar Vapur İskelesi ve Marmaray'a 3 dakika mesafede yer aldığını bildirdi. Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise taksitlerin 1 yıl sonra başlayacağını vurguladı.
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