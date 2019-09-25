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Katılımın yeni ismi

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren ; konut, kasko, trafik ve tamamlayıcı sağlık sı ürünlerinde katılım sigortacılığı uygulamalarını kendi bünyesi içerisinde yürürlüğe aldı.

Katılımın yeni ismi
Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren Güneş Sigorta; konut, kasko, trafik ve tamamlayıcı sağlık sı ürünlerinde katılım sigortacılığı uygulamalarını kendi bünyesi içerisinde yürürlüğe aldı. 'nın katılım sigortacılığı uygulamalarını; prim tahsilatından fonların faizsiz yönetim ve dağıtımına kadar büyük bir hassasiyetle, alanında uzman danışma kuruluyla yürüttüğünü belirten şirket Genel Müdürü Atilla Benli, "Müşteri talepleri doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli yenileyen bir şirket olarak, katılım sigortacılığını çok önemsiyoruz. Bu sigortaların, hassasiyetleri nedeniyle henüz sigortayla tanışmamış ya da uzak kalmış kişileri sigortayla tanıştıracağını ve ülkemizdeki sigortalı sayısının artışına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım sigortacılığı ürün gamımızı çeşitlendireceğiz" dedi.

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