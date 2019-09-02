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, () ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası anlaşılan yeni tarifeyi onayladı. Yeni tarife dün geceden itibaren uygulanmaya başlandı. Taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi.

Zamlı tarife başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, () ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası anlaşılan yeni tarifeyi onayladı. Yeni tarife dün geceden itibaren uygulanmaya başlandı. Taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi.

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