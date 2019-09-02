Zamlı tarife başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası anlaşılan yeni tarifeyi onayladı. Yeni tarife dün geceden itibaren uygulanmaya başlandı. Taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi.
- Ekonomi
- 02.09.2019
- Gazete
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