Lojistiğe dev yatırım 60 milyar lira

Taşımacılık ve lojistik sektörünü, Türkiye ekonomisinin can damarı ve ihracatın lokomotif sektörü olarak gördüğünü söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un ülke ekonomisinin kalbi olduğunu ve bu kalbi, lojistik adını verdikleri damarlarla çalıştırdıklarının altını çizdi. Lojistik sektörünün Lojistik Performans Endeksi'nde yukarılara tırmanmasının ancak Lojistik Master Planı ile mümkün olacağını da kaydeden Avdagiç, "Ülkemizin bölgesinde lojistik üs olması için orta vadede kamu eliyle 21 adet lojistik merkez açılması bekleniyor. 2023 yılında lojistik sektörü için hedeflenen toplam yatırım tutarının 60 milyar lirayı geçmesi öngörülüyor" diye konuştu. Avdagiç, 420 bin üyelerinin ürününü, 10 bine yakın üyelerinin taşıdığının altını çizdi.
- Ekonomi
- 28.08.2019
- Gazete
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