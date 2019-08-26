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Yerli 750 sahada hizmette

Yerli ULAK 750 sahada hizmette
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, ilk yerli ve milli 'ın teslimatının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi. 750'si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları sürüyor" dedi. Bir taraftan ULAK 4.5G yaygınlaşırken, eş zamanlı olarak ULAK 5G için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen , "Hedefimiz 5G ve ötesi için geniş bant iletişim teknolojileri konusunda 'nin markası olmak" ifadelerini kullandı.

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