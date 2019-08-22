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Çinlileri alışverişi 'de yapıyor

Alışveriş için geldiler

İLK 7 ayında 'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinliler'in, kişi başına ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı. Genel Müdürü Selim Şeyhun, 7 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin KDV iade işlemlerini tamamlayarak yaptığı alışverişin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını belirtti. En çok artışın Çinliler'de olduğunu anlatan Şeyhun, "Çinli turistin alışverişi toplam tax free alışverişin yüzde 22'sini oluşturdu" diye konuştu.

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